Ярославль, 28 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Ростовский районный суд Ярославской области удовлетворил ходатайство следователей об аресте жительницы Ростова, выкинувшей из окна собственную малолетнюю дочь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по ЯО Квартира, где совершено преступление

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 26 октября 2021 года 25-летняя жительница Ростова выбросила из окна 3-го этажа свою 4-летнюю дочь. Ребёнка госпитализировали с травмами в ярославскую детскую больницу. Арестовали женщину 27-го октября.

«С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 25 декабря 2021 года включительно», — пояснила в прокуратуре Ярославской области.

Расследование уголовного дела взял под контроль прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.