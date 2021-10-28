Генуя, Италия, , 09:34 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Сампдорией» в матче десятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Сампдории» Франческо Капуто. Спустя семь минут полузащитник «Сампдории» Кристоффер Аскильдсен срезал мяч в свои ворота.

На 21-й минуте форвард «Аталанты» Дуван Сапата вывел свою команду вперёд. А в конце матча, на 95-й минуте полузащитник Йосип Иличич укрепил преимущество «Аталанты», забив после передачи российского хавбека Алексея Миранчука.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды 18 очков. «Сампдория» идёт на 15-м месте с девятью очками.

Читайте также: «Лацио» победил «Фиорентину» в матче Серии А