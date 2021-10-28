Сеул, 28 октября 2021, 09:34 — REGNUM В США снимут ремейк южнокорейского фильма «Вне тела» (Spiritwalker). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства ABO Entertainment.
Согласно опубликованным данным, продюсером проекта станет Лоренцо Ди Бонавентура, работавший над такими фильмами, как «Бросок кобры» и «Трансформеры».
Другие подробности южнокорейская компания не приводит.
Фильм «Вне тела» повествует о человеке, который не помнит о событиях последних нескольких дней и чья душа каждые двенадцать часов переходит в другое тело.
Фильм, удостоенный награды Нью-Йорского фестиваля азиатского кино, выйдет на большие экраны Южной Кореи 24 ноября.