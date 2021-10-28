Сеул, 28 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В США снимут ремейк южнокорейского фильма «Вне тела» (Spiritwalker). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства ABO Entertainment.

Koreanfilm.or.kr Постер к фильму «Вне тела»

Согласно опубликованным данным, продюсером проекта станет Лоренцо Ди Бонавентура, работавший над такими фильмами, как «Бросок кобры» и «Трансформеры».

Другие подробности южнокорейская компания не приводит.

Фильм «Вне тела» повествует о человеке, который не помнит о событиях последних нескольких дней и чья душа каждые двенадцать часов переходит в другое тело.

Фильм, удостоенный награды Нью-Йорского фестиваля азиатского кино, выйдет на большие экраны Южной Кореи 24 ноября.