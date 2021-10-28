Хабаровск, 28 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено пять уголовных дел за контрабанду лесоматериалов в Китай. Всего вывезено леса на 3,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Donations_are_appreciated Лес. Бревна

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Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов выявлено сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Хабаровской таможней.

Установлено, что с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании, специализирующиеся на экспорте пиловочника хвойных пород, предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. В результате деятельности ОПГ контрабандой отправили более 708 тыс. кубометров лесоматериалов.

Сотрудники таможенных органов провели обыски в офисах фирм, по месту проживания членов преступной группы. Изъяты документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в 2021 году зафиксирован рост таможенных преступлений — на 25 октября возбуждено 13 уголовных дел, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом.