Пермь, , 09:32 — REGNUM В Перми на месте бывшего гипермаркета «Карусель» на шоссе Космонавтов появится конгресс-холл. Корпорация развития Пермского края подписало с X5 Retail Group договор купли-продажи здания торгового центра, сообщает издание «Коммерсантъ».

Строительство

Конгресс-холл будут создавать в два этапа. Сначала площади купленного объекта займет «Пермская ярмарка». Здание адаптируют под выставки. Затем построят вторую очередь экспоцентра. При реализации проекта планирует применить механизм государственно-частного партнерства.

Стоит отметить, местные власти давно заявляли о необходимости конгресс-холла в Перми. Вариантами для размещения объекта рассматривали территории бывшего Товарного двора и бывшего лакокрасочного завода на ул. Левченко, а также площадку рядом с новым ТРЦ «Планета».