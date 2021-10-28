Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Санкт-Петербург оказался между двумя циклонами, благодаря чему четверг, 28 октября, в городе запомнится тёплым и немного дождливым. Об этом 28 октября сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, погодную ситуацию 28 октября будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона, с северо-запада и с юго-востока сжатый циклоническими вихрями.

«Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди», — пояснил специалист.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня будет дуть южный ветер, переходящий к северо-западному, западному, а в конце дня юго-западному, южному умеренному ветру. Температура воздуха днём поднимется до +7…+9 градусов, по Ленинградской области +6…+11 градусов. Атмосферное давление днём будет повышаться.

Как уточняет геоинформационная система Thermo. Karelia, сто лет назад в Петербурге была отмечена минимальная температура — минус 9,8 градусов, а среднесуточная температура для этого дня составляет +3,1 градуса.