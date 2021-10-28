Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выпустило разъяснения к постановлению главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года. Этим документом была введена обязательная вакцинация для организаций и предприятий любой формы собственности, работающих с населением.

Центр вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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На таких объектах не менее 80% персонала до 15 ноября 2021 года должно быть привито первой дозой двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», а до 15 декабря 2021 года не менее 80% персонала должно полностью закончить цикл вакцинации.

В петербургском управлении Роспотребнадзора напомнили, что новая коронавирусная инфекция (COVID-19) официально отнесена ко II группе патогенности и внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 января 2020 года № 66.

Постановление главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года о проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным группам граждан было издано в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в городе Санкт-Петербурге. Документ «содержит чёткие и ясные формулировки, устанавливающие требования к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Санкт-Петербурга», отметили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Напомним, речь идет об учреждениях образования, здравоохранения, культуры, торговли, транспорта, общественного питания, сферы услуг и развлечений, гостиничной отрасли, почтовых службах, клиентских офисах банков, предприятиях ЖКХ, МФЦ, кинотеатрах, концертных залах и других учреждениях, работающих с населением.

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«Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15.11.2021, в срок до 15.12.2021 — вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников», — напомнили в петербургском управлении.

Там добавили, что граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели «обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор». Это регламентировано статьями 10, 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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