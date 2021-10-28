Тверь, , 09:30 — REGNUM Дополнительное медицинское оборудование для увеличения объёмов РЦР-тестирования получит тверской Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, было заявлено на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, состоявшейся 27 октября под председательством губернатора Игоря Рудени.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

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В целях исполнения поручения президента РФ о расширении объёмов тестирований в субъектах страны в Тверской области направят 3,6 млн рублей на приобретение двух амплификаторов — приборов для проведения ПЦР-тестирования. На данный момент в Центре им. В.П. Аваева есть шесть таких приборов, приобретение ещё двух позволит увеличить мощности тестирования с 4 тыс. до 5,3 тыс. исследований в сутки.

Исследования методом ПЦР позволяют обнаруживать наличие коронавируса на ранней стадии заболевания, данный метод является сегодня самым надежным и точным в диагностике вирусной инфекции, помогает врачам сделать доступной быструю постановку диагноза, повысить оперативность оказания медицинской помощи.

Отметим, что на данный момент ПЦР-тестирование на коронавирус в Тверской области проводят, помимо Центра имени В.П. Аваева, лаборатории областной клинической больницы, Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Тверского государственного медицинского университета, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.