Тверь, 28 октября 2021, 09:30 — REGNUM Дополнительное медицинское оборудование для увеличения объёмов РЦР-тестирования получит тверской Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, было заявлено на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, состоявшейся 27 октября под председательством губернатора Игоря Рудени.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Пресс-служба правительства Тверской области

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В целях исполнения поручения президента РФ о расширении объёмов тестирований в субъектах страны в Тверской области направят 3,6 млн рублей на приобретение двух амплификаторов — приборов для проведения ПЦР-тестирования. На данный момент в Центре им. В.П. Аваева есть шесть таких приборов, приобретение ещё двух позволит увеличить мощности тестирования с 4 тыс. до 5,3 тыс. исследований в сутки.

Исследования методом ПЦР позволяют обнаруживать наличие коронавируса на ранней стадии заболевания, данный метод является сегодня самым надежным и точным в диагностике вирусной инфекции, помогает врачам сделать доступной быструю постановку диагноза, повысить оперативность оказания медицинской помощи.

Отметим, что на данный момент ПЦР-тестирование на коронавирус в Тверской области проводят, помимо Центра имени В.П. Аваева, лаборатории областной клинической больницы, Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Тверского государственного медицинского университета, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.