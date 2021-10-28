Рим, 28 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Римский «Лацио» одержал победу над «Фиорентиной» в матче десятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Лацио»

Единственный гол в матче забил нападающий «Лацио» Педро Родригес на 52-й минуте.

На сегодняшний день «Лацио» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды 17 очков. «Фиорентина» идёт на восьмом месте с 15 очками.

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