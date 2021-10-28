Самара, 28 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Заместитель руководителя департамента управления имуществом города Самары был уволен в связи с утратой доверия. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

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Сообщается, что чиновник был уволен по ранее внесенному прокурором города Артёмом Ярыгиным представлению об устранении нарушений федерального законодательства.

Также был уволен руководитель управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом города Самары.

«В отношении руководителя управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом г.о. Самара … комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов рекомендовано применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения с муниципальной службы в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе областной прокуратуры также сообщили, что для возврата незаконно отчужденных квартир сотрудники городской прокуратуры направили в суд два иска. По протесту прокурора из муниципальных нормативных актов были исключены незаконные положения о предоставлении муниципального жилья в служебный найм.

В настоящее время расследуется уголовное дело по признакам злоупотреблений, связанных с неисполнением решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам и инвалидам при наличии реальных возможностей к этому.

«Все вышеперечисленные акты прокурорского реагирования и уголовное дело находятся в непосредственной взаимосвязи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд в Самаре отказал уволенному экс-чиновнику в восстановлении на работе.