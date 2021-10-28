Южно-Сахалинск, , 09:27 — REGNUM На Сахалине за последние 24 часа привились от коронавируса ещё 792 человека (днём ранее — 516). За всё время вакцинировали по состоянию на 28 октября уже 186 657 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Читайте также: Владельцев бизнеса в Приамурье не впустят в торговые центры без QR-кодов

Всего на Сахалине привили уже 57% взрослого населения, в Южно-Сахалинске — 49%. Для достижения коллективного иммунитета власти региона поставили задачу привить 80% жителей. Для этого вакцинацию должны пройти ещё 86 079 человек.

Запас вакцины на Сахалине имеется в количестве 55 060 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговые центры Приамурья ограничат вход не только для покупателей, но и для владельцев бизнеса.