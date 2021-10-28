Якутск, , 09:29 — REGNUM В якутии в Олёкминске прекратилась работа городского транспорта. Водители автобусов отказались выходить на работу из-за задержки заработной платы, сообщил 28 октября телеканал «Якутия24».

Автобусы Пресс-служба администрации Рязани

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Не получили вовремя зарплату работники предприятия «Служба городского заказчика». В администрации Олёкминского района прошло совещание по сложившейся ситуации. Главе муниципалитета Николаю Харбину доложили, что деньги отправлены на счёт организующего транспортные перевозки предприятия, но ещё не поступили. Проблема возникла в связи с перемещением финансовых потоков, пояснил учредитель «Службы городского заказчика» Сергей Щебляков.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года перед работниками предприятий и организаций Якутии погасили 1,3 млрд рублей зарплатных долгов с помощью прокуратуры. По-прежнему имеют задолженности перед своими сотрудниками 19 компаний республики.