Тегеран, , 09:25 — REGNUM Период напряжённости в отношениях между Тегераном и Баку завершился. С таким заявлением 27 октября выступил на пресс-конференции глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что обсуждал ирано-азербайджанские отношения в ходе контактов с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Также Абдоллахиян отметил, что Тегеран нацелен на развитие отношений с соседними странами.

«Я думаю, что мы смогли завершить публичный этап напряжённости, — сказал глава МИД Ирана. — Полагаю, что имеющиеся у нас проблемы будут постепенно решаться».

Стоит отметить, что отношения Тегерана и Баку начали обостряться в прошлом месяце. 15 сентября полиция Азербайджана задержала иранских водителей грузовиков, которые с территории Армении заехали на подконтрольный Баку участок. Азербайдждан обвинял иранскую сторону в поставках грузов в Нагорный Карабах. Иран начал проводить военные учения у границ Азербайджана. 21 октября иранских водителей освободили.

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