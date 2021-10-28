Тегеран, 28 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Период напряжённости в отношениях между Тегераном и Баку завершился. С таким заявлением 27 октября выступил на пресс-конференции глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он сообщил, что обсуждал ирано-азербайджанские отношения в ходе контактов с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Также Абдоллахиян отметил, что Тегеран нацелен на развитие отношений с соседними странами.

«Я думаю, что мы смогли завершить публичный этап напряжённости, — сказал глава МИД Ирана. — Полагаю, что имеющиеся у нас проблемы будут постепенно решаться».

Стоит отметить, что отношения Тегерана и Баку начали обостряться в прошлом месяце. 15 сентября полиция Азербайджана задержала иранских водителей грузовиков, которые с территории Армении заехали на подконтрольный Баку участок. Азербайдждан обвинял иранскую сторону в поставках грузов в Нагорный Карабах. Иран начал проводить военные учения у границ Азербайджана. 21 октября иранских водителей освободили.