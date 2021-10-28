Пекин, 28 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Для того, чтобы попытаться противостоять Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Тайваню необходимо перестроить свои вооруженные силы по образцу израильских. Об этом 27 октября говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times, передает ИА «Красная Весна».

DrRandomFactor Китай и Тайвань

Как пишет издание, в своем нынешнем виде армия Тайваня не выдержит в прямом столкновении НОАК и нескольких дней, и потому властям острова нужно сократить все лишние расходы, а также направить большую часть своего ВВП на военные нужды.

Помимо того, указывается, что тайваньским властям, по мнению газеты, для усиления своей армии нужно ввести обязательную воинскую повинность по образцу Израиля, так как нынешних 180 тыс. военных явно недостаточно для противодействия Китая.

Кроме того, по мнению Global Times, большая часть нынешних военнослужащих армии Тайваня являются представителями так называемого «клубничного поколения», и потому являются «комнатными растениями», которые не привыкли брать на себя ответственность и претерпевать серьезные потрясения, что негативным образом сказывается на их боевом духе.

Отметим, ранее глава Тайваня Цай Инвэнь заявила, что в случае нападении Китая на остров армия Тайваня будет сражаться «до самого последнего дня».