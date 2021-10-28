Эмполи, Италия, 28 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Миланский «Интер» одержал победу над «Эмполи» в матче десятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Интера» голы забили защитники Данило Д'Амброзио на 34-й минуте и Федерико Димарко на 66-й.

На сегодняшний день «Интер» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 21 очко. «Эмполи» идёт на 12-м месте с 12 очками.