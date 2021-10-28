Исламабад, 28 октября 2021, 09:23 — REGNUM В пакистанской провинции Пенджаб в результате столкновений сотрудников полиции с активистами радикальной исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP) погибли не менее восьми человек, сообщает 28 октября газета The News.

Уличные беспорядки
Уличные беспорядки
Loavesofbread

Отмечается, что столкновения начались после попыток полицейских не допустить марша сторонников организации в Исламабад для того, чтобы добиться освобождения из тюрьмы лидера TLP Саада Хуссейна Ризви.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере трое полицейских погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в пакистанском городе Лахор в северо-восточной провинции Пенджаб 22 октября.

Читайте также: При столкновениях на северо-востоке Пакистана погибли трое полицейских