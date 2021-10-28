Исламабад, 28 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В пакистанской провинции Пенджаб в результате столкновений сотрудников полиции с активистами радикальной исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP) погибли не менее восьми человек, сообщает 28 октября газета The News.

Loavesofbread Уличные беспорядки

Отмечается, что столкновения начались после попыток полицейских не допустить марша сторонников организации в Исламабад для того, чтобы добиться освобождения из тюрьмы лидера TLP Саада Хуссейна Ризви.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере трое полицейских погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в пакистанском городе Лахор в северо-восточной провинции Пенджаб 22 октября.

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