Москва, 28 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Наибольшее влияние ограничительные меры во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября окажут на сферу торговли потребительскими товарами повседневного спроса, сообщили в Аналитическом центре Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Наибольшее влияние ограничения окажут на торговлю одеждой, обувью, косметическими средствами, считают в АЦ. При этом крупные товары, такие как электроника, бытовая техника или мебель, в предыдущие периоды ограничений проседали на 20−30%. В начавшиеся нерабочие дни, благодаря развитию каналов онлайн-продаж, предпосылок для большего снижения также не ожидается.

А вот в сфере услуг, которые в онлайн перенести проблематично, потери будут серьёзными — в 60% и более.

«Не все отрасли сектора услуг в период нерабочих дней закрываются полностью: посещение театров и музеев возможно, но при предъявлении QR-кода, — рассказал гендиректор Аналитического центра Москвы Максим Иванов. — По опыту аналогичных ограничений в регионах России, в Москве снижение оборотов этих учреждений может достигать 35−48%. Мы ожидаем, что фактически оно будет меньше в силу того, что значительно выросло число вакцинированных граждан, а значит и потенциальных посетителей театров и музеев».