Исламабад, 28 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли в результате столкновения сотрудников полиции с членами запрещенной радикальной исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом 28 октября сообщает издание The News.

U.S. National Guard Уличные беспорядки

Столкновения произошли после попыток сотрудников полиции не допустить активистов TLP в Исламабад, куда они пытались прорваться чтобы освободить из тюрьмы лидера организации Саада Хуссейна Ризви. Уточняется, что четверо погибших являются сотрудниками правопорядка.

Активисты TLP требовали от властей Пакистана освободить лидера организации, выслать посла Франции и разорвать все торговые связи с Парижем из-за публикации в журнале Charlie Hebdo очередной карикатуры на пророка Мухаммеда. Правительство Пакистана отказалось высылать посла Франции, боясь навредить взаимоотношениям Исламабада с Евросоюзом, что что вызвало гнев сторонников TLP.

Члены TLP возобновили акции протеста после отказа властей выслать посла. Около 8 тыс. человек прошли маршем из административного центра провинции Пенджаб города Лахора на Исламабад, который был отсрочен в конце прошлой недели на время переговоров с правительством.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях на северо-востоке Пакистана, в результате которых погибли трое сотрудников полиции.