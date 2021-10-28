Тула, 28 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Рост промышленного экспорта в Российской Федерации превысил 13% за девять месяцев 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина 27 октября. В заседании принял участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также представители Минпромторга России, Госдумы и Совета Федерации, федеральных и региональных органов власти, отраслевых организаций. На заседании обсуждались вопросы медицинской промышленности, а также экспорт российской промышленной продукции.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин провёл заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»

«В кратчайшие сроки российские предприятия экстренно развернули выпуск аппаратов ИВЛ и «расходников» к ним в нужном здравоохранению объёме. Реализовали проекты по аппаратам ЭКМО, ультразвуковым излучателям, тепловизорам, рентгеновскому оборудованию. Работаем над созданием систем дистанционного мониторинга состояния здоровья. В целом за непростой прошлый год предприятия отрасли медицинской техники удвоили объёмы производства. Помимо понятной фокусировки на антиковидной номенклатуре компании не остановили разработки и по инновационной тематике», — сказал на заседании глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«В период пандемии регионы под руководством Минпромторгома России в экстренном порядке мобилизовали все производственные возможности, чтобы наладить выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и др. В то же время остается потребность в оснащении больниц современным высокотехнологичным оборудованием. Эта задача вошла в Стратегию развития электронной промышленности РФ. Решить ее нужно максимально быстро. В том числе — расширяя участие предприятий ОПК. Некоторые из них уже приступили к этой работе», — отметил Алексей Дюмин.

На заседании обсуждался положительный эффект от квотирования закупок отечественной продукции. В настоящее время Минпромторг России подготовил предложения по расширению перечня квотируемых изделий, которые сейчас согласовываются с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

В целом, отмечалось участниками заседания, по оперативным данным по итогам девяти месяцев 2021 года рост промышленного экспорта превысил 13% и достиг 86,2 млрд долларов. По итогам года планируется превзойти закреплённый в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» ключевой показатель в 114,2 млрд долларов.

«Это в том числе результат действия комплекса мер поддержки, которые мы оказываем совместно с институтами развития. Ключевой механизм — это поддержка компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности», — подчеркнул Денис Мантуров.