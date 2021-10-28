Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Представители Южной Кореи и США впервые с момента инаугурации администрации Джо Байдена провели двусторонние консультации на высоком уровне по вопросам разоружения и нераспространения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, встреча координатора по вопросам многосторонней дипломатии МИД Южной Кореи Хам Сан Ука и заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс состоялась 26 октября в Вашингтоне.

Представители двух стран подчеркнули важность сотрудничества в таких сферах, как нераспространение ядерного, биологического, химического и космического оружия, договорились провести переговоры по космической политике в 2022 году в Сеуле.

Представитель Южной Кореи также встретился с экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Каунтрименом.