Чита, 28 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья по итогам рассмотрения вопросов состояния прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан сделала вывод о значительном росте выявленных нарушений. Как сообщает сегодня, 28 октября, время службы ведомства, всего в деятельности органов расследования выявлено на 20,9% больше нарушений (16,4 тыс.), в целях устранения которых на 6,6% больше требований (5 тыс.), что способствовало недопущению грубых нарушений конституционных прав граждан.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Обеспечено соблюдение требований закона о проведении обысков в жилище, 97% которых проводится на основании предварительно полученных решений суда. Результатом оценки прокурорами каждого решения о задержании явилось исключение фактов необоснованного водворения лиц в изоляторы временного содержания. Наметилась положительная тенденция к снижению на 44,3%, (с 74 до 46) количества уголовных дел, возвращенных судами прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ. Вместе с тем в ряде районов края отмечены недостатки.

Продолжают допускаться факты продления процессуальных сроков по одним и тем же основаниям. Не удалось снизить количество получивших право на реабилитацию лиц — на досудебной стадии уголовного судопроизводства на учет поставлено 87 таких лиц (+55,4%).

По итогам заседания коллегии прокурор Забайкальского края Максим Ершов ориентировал прокуроров на усиление прокурорского надзора в строгом соответствии с организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры края.