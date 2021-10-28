Чебоксары, 28 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют выставить на торги для аренды участка площадью более 5 тыс. кв. метров для ведения производственной деятельности. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Андрей Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Чебоксары

Речь идёт о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он расположен в городе по Марпосадскому шоссе площадью 5 051 кв. метров. Согласно карте, кадастровая стоимость составляет 7 532 404 рубля 77 копеек.

«Разрешённое использование: производственная деятельность», — говорится в документе.

Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом поручено определить условия проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и организовать торги.