Варшава, 28 октября 2021, 09:15 — REGNUM За последние несколько недель цены на газ в ЕС резко выросли, и члены Европейского парламента справедливо заподозрили, что причиной такого развития событий стали манипуляции на газовом рынке. В связи с этим парламентарии ЕС призвали Европейскую комиссию расследовать роль российской государственной корпорации «Газпрома». К сожалению, в прошлом «Газпром» действительно часто оказывал политическое давление, используя свой рыночный потенциал. В этот раз все так же, пишет генеральный директор польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский в статье, вышедшей 28 октября в европейской версии издания Politico.
По его словам, «Газпром» с помощью рекордно высоких цен на газ создает обманчивое впечатление, что для начала эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» необходимы немедленные уступки со стороны регулирующих органов, чтобы предотвратить газовый кризис предстоящей зимой.
Международное энергетическое агентство подтверждает, что уровни хранения газа в Европе в настоящее время значительно ниже средних пятилетних показателей, но в основном это относится к хранилищам Газпрома. Как основной поставщик в Европейский Союз, «Газпром» обладает рыночной властью и не стесняется ее использовать. Российский экспортер поставляет меньше газа и не заполняет хранилища до необходимого уровня перед отопительным сезоном. Он также ограничил резервирование мощностей по трубопроводам «Ямал» и «Братство», по которым газ всегда транспортируется с востока, и снизил объемы газа на спотовых рынках.
В Кремле открыто заявили, что оперативное одобрение регулирующими органами «Северного потока — 2» и его эксплуатации снизит цены на газ. Иными словами, уверен польский предприниматель, попытка оказать давление едва ли скрывается.
Маевский обратил внимание на то, что нынешний кризис не первый для ЕС, который уже сталкивался с подобными проблемами в 2009 и 2014 годах.
Он напомнил, что в 2015 году Европейская комиссия уже подготовила обширное Заявление о возражениях, в котором указаны нарушения «Газпромом» правил конкуренции, которые подорвали газовый рынок ЕС. К сожалению, на практике согласованные обязательства между Комиссией и «Газпромом» не привели к улучшению функционирования рынка. Однако с тех пор арбитражные суды подтвердили выводы Комиссии о завышении цен «Газпрома», потребовав выплатить $1,5 млрд польской нефтегазовой компании PGNiG и $2,9 млрд украинскому Нафтогазу.
По его мнению, никакие правила ЕС не могут полностью устранить все риски, связанные со «спорным» трубопроводом. Однако сократить риски для поставок можно если добиться полного выполнения закона ЕС об энергетике в отношении «Северного потока — 2». Таким образом можно обеспечить, «по крайней мере, минимально необходимые гарантии для потребителей энергии». В связи с этим Маевский призвал к тому, чтобы ко всему трубопроводу применялись все требования Газовой директивы ЕС.
Напомним, польская компания подключилась к процедуре сертификации «Северного потока — 2» в конце сентября. В компании неоднократно указывали на то, что российский трубопровод не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.
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Кроме того, компания также вмешалась в судебный процесс в суде Германии, где компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG пыталась добиться освобождения «Северного потока — 2» от норм газовой директивы ЕС.