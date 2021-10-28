Варшава, , 09:15 — REGNUM За последние несколько недель цены на газ в ЕС резко выросли, и члены Европейского парламента справедливо заподозрили, что причиной такого развития событий стали манипуляции на газовом рынке. В связи с этим парламентарии ЕС призвали Европейскую комиссию расследовать роль российской государственной корпорации «Газпрома». К сожалению, в прошлом «Газпром» действительно часто оказывал политическое давление, используя свой рыночный потенциал. В этот раз все так же, пишет генеральный директор польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский в статье, вышедшей 28 октября в европейской версии издания Politico.

По его словам, «Газпром» с помощью рекордно высоких цен на газ создает обманчивое впечатление, что для начала эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» необходимы немедленные уступки со стороны регулирующих органов, чтобы предотвратить газовый кризис предстоящей зимой.

«На самом деле, однако, имеющихся мощностей для поставки российского газа достаточно, и этот новый трубопровод не будет обеспечивать дополнительных объемов газа — он только заменит существующие маршруты поставок. Учитывая это, существуют четкие требования энергетического законодательства ЕС, которые должны быть полностью выполнены, когда речь идет о «Северном потоке — 2», — подчеркнул Маевский.

Международное энергетическое агентство подтверждает, что уровни хранения газа в Европе в настоящее время значительно ниже средних пятилетних показателей, но в основном это относится к хранилищам Газпрома. Как основной поставщик в Европейский Союз, «Газпром» обладает рыночной властью и не стесняется ее использовать. Российский экспортер поставляет меньше газа и не заполняет хранилища до необходимого уровня перед отопительным сезоном. Он также ограничил резервирование мощностей по трубопроводам «Ямал» и «Братство», по которым газ всегда транспортируется с востока, и снизил объемы газа на спотовых рынках.

В Кремле открыто заявили, что оперативное одобрение регулирующими органами «Северного потока — 2» и его эксплуатации снизит цены на газ. Иными словами, уверен польский предприниматель, попытка оказать давление едва ли скрывается.

«Особенно с учетом того, что даже без «Северного поток — 2» имеется больше доступных газотранспортных мощностей из России в Европу, чем когда-либо могло бы потребоваться», — продолжил он.

Маевский обратил внимание на то, что нынешний кризис не первый для ЕС, который уже сталкивался с подобными проблемами в 2009 и 2014 годах.

«И в обоих случаях Россия ограничивала поставки газа, чтобы оказать политическое давление на Украину, подвергнув европейские экономики значительному риску», — указал он.

«Хотя ЕС в основном помнит эти два события, однако с 2004 года Польша пережила семь перебоев в поставках газа. Мы знаем, что «Газпром» не желает играть по правилам газового рынка ЕС и в прошлом неоднократно злоупотреблял своим доминирующим положением», — добавил польский предприниматель.

Он напомнил, что в 2015 году Европейская комиссия уже подготовила обширное Заявление о возражениях, в котором указаны нарушения «Газпромом» правил конкуренции, которые подорвали газовый рынок ЕС. К сожалению, на практике согласованные обязательства между Комиссией и «Газпромом» не привели к улучшению функционирования рынка. Однако с тех пор арбитражные суды подтвердили выводы Комиссии о завышении цен «Газпрома», потребовав выплатить $1,5 млрд польской нефтегазовой компании PGNiG и $2,9 млрд украинскому Нафтогазу.

«Это ясно показывает, что нерыночное ценообразование играло и продолжает играть важную роль в арсенале «Газпрома». Учитывая его прежние шаги и то, как трубопровод используется еще до его ввода в эксплуатацию, «Северный поток-2» будет предлагать только дополнительные инструменты для оказания давления», — подчеркнул Маевский.

«И как справедливо заявил покойный президент Польши Лех Качиньский в начале российской агрессии в Грузии в 2008 году, такое развитие событий подорвет безопасность Украины, стран Прибалтики и всей Европы», — заметил польский предприниматель.

По его мнению, никакие правила ЕС не могут полностью устранить все риски, связанные со «спорным» трубопроводом. Однако сократить риски для поставок можно если добиться полного выполнения закона ЕС об энергетике в отношении «Северного потока — 2». Таким образом можно обеспечить, «по крайней мере, минимально необходимые гарантии для потребителей энергии». В связи с этим Маевский призвал к тому, чтобы ко всему трубопроводу применялись все требования Газовой директивы ЕС.

«Как было заявлено не так давно председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, «Северный поток — 2» — это в высшей степени политический проект, и необходимо использовать все правовые средства для обеспечения полного выполнения законодательства ЕС», — заметил Маевский.

«Нарушение равных условий на энергетическом рынке противоречит энергетической политике ЕС и противоречит интересам ЕС и его стран-членов. По этому поводу ЕС должен проявить единство и занять единую позицию», — заключил он.

Напомним, польская компания подключилась к процедуре сертификации «Северного потока — 2» в конце сентября. В компании неоднократно указывали на то, что российский трубопровод не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора.

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Кроме того, компания также вмешалась в судебный процесс в суде Германии, где компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG пыталась добиться освобождения «Северного потока — 2» от норм газовой директивы ЕС.