Кызыл, , 09:15 — REGNUM Учителя ряда школ в Туве, в том числе в Кызыле не получили зарплату из-за ошибок при переходе на новую систему оплаты труда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, реформа предполагала увеличение окладов педагогов вдвое с 1 сентября 2021 года.

Учитель ИА REGNUM

«Выплата зарплаты по новой системе, в том числе перерасчет за сентябрь, должна была начаться с октября, но что-то пошло не так и педагоги в части муниципалитетов не получили ожидаемой надбавки, а в Кызыле и некоторых районах заработную плату не перечислили совсем», — добавили в правительстве.

При этом в других районах учителя получили надбавки уже в начале месяца. По мнению властей, не во всех районах поняли, как вести расчёт по новой системе. Зампред по социальной политике Елена Хардикова заявила в связи с этим, что неоднозначное чтение нового положения будет устранено в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В октябре учителям в Туве сделают перерасчёт зарплаты