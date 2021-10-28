Пермь, , 09:14 — REGNUM В Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение скандального дела об увольнении программиста пермского филиала компании Xsolla. Истец и ответчик договариваются о восстановлении на работе, сообщает издание «Коммерсантъ».

На мировую

Представители IT-компании считают, что трудовые права не нарушались, решение об увольнении истец принял сам. При этом экс-сотрудника готовы вновь взять на работу. В результате, решено обсудить условия мирового соглашения.

Напомним, ранее компания Xsollа оказалась в центре внимания из-за увольнения большого числа работников. Программист Иван Р. отметил, что заявление об увольнении подписал под давлением.

Отстаивать свои права в суде он решил после того, как в СМИ появилась информация о том, что основатель компании намерен уволить неэффективных сотрудников. Программист посчитал, что такие выражения угрожают его карьере.

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