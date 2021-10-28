Белфаст, Великобритания, 28 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Лидер Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии Джеффри Дональдсон отказался обсуждать идею проведения референдума об объединении британской автономии с остальной Ирландией. Об этом 28 октября сообщает ИА «Красная Весна».

NikNaks Ирландия и Северная Ирландия

Отмечается, что предложение провести референдум об объединении высказала лидер североирландской партии Sinn Féin Мэри Лу Макдональд в ходе семинара, посвященного будущему Ирландии.

Уточняется, что в ответ на это Дональдсон указал, что большая часть жителей Северной Ирландии за то, чтобы автономия и дальше существовала в составе Великобритании, и такой референдум, по его мнению, привел бы к разобщению людей.

«Это поляризует сообщество в Северной Ирландии», — отметил лидер DUP.

«Я не думаю, что это нам сейчас нужно», — также пояснил он и добавил, что такой опрос не залечит раны Северной Ирландии.

Отметим, идея объединения объединении британской автономии с остальной Ирландией из-за появившихся у Северной Ирландии после выхода Великобритании из ЕС проблем озвучивается все чаще.