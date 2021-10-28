Вашингтон, 28 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 244 996 373, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что с начала пандемии в мире от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 4 971 538 человек.

На первом месте по числу заражений находятся США — 45,7 млн случаев. Далее идут Индия (34,2 млн) и Бразилия (21,7 млн). В России выявлено 8,2 млн случаев.