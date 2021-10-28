Тегеран, 28 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. По словам начальника полиции иранской провинции Семнан, в ходе четырех разведывательных операций, проведенных сотрудниками правоохранительных органов ряда провинций, было конфисковано около тонны наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 октября.

Командующий полицией провинции Семнан бригадный генералАбдулла Хоссейнизаявил, что полицейским силам удалось выявить банду наркоторговцев в провинции в ходе разведывательной операции.

За последние 72 часа сотрудники полиции по борьбе с наркотиками провинций Семнан, Систан и Белуджистан провели четыре совместные разведывательные операции, при этом в ходе операций было конфисковано около одной тонны наркотиков.

Иран находится на передовой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Тысячи иранских военнослужащих приняли мученическую смерть, защищая мир от опасности наркотиков.

Несмотря на высокие экономические и человеческие издержки, Исламская Республика в последние десятилетия активно борется с незаконным оборотом наркотиков.