Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве по программе реновации за три года — с 2022 по 2024 год — планируется построить более, а 300 новых домов площадью порядка 5 млн кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Программа реновации Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, программа реновации в столице будет реализована в соответствии с утвержденным графиком.

До 2024 года планируется организовать переселение из старых пятиэтажек 155 тысяч москвичей в комфортные и качественные квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, на портала правительства Москвы (mos.ru) появились две новые онлайн-услуги для участников реновации.

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