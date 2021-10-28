Вилючинск, Камчатский край, , 09:10 — REGNUM В закрытой акватории Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке прошли учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Торжественная церемония встречи атомного подводного крейсера (АПКР) «Александр Невский» в пункте постоянного базирования Вилючинск Mil.ru

По легенде учений диверсионная группа условного противника на скоростном катере попыталась прорваться в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ в Вилючинске. Им противодействовал отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), подразделение которого по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа «Грачонок».

пресс-служба ВВО "Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю. В ходе задержания условные диверсанты оказали сопротивление, в ходе которого часть нарушителей была уничтожена».

Несколько диверсантов, которые в водолазном снаряжении успели уйти под воду, были обнаружены с помощью гидроакустического комплекса «Кальмар». Для их «уничтожения» были задействованы ручные противодиверсионные гранатомётные комплексы.

В учениях было задействовано около 50 бойцов отряда ПДСС Войск и сил на северо-востоке России.

Как сообщало ИА REGNUM, учения по обороне побережья от десанта условного противника прошли на острове Сахалин.

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