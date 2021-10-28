Вилючинск, Камчатский край, 28 октября 2021, 09:10 — REGNUM В закрытой акватории Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке прошли учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
По легенде учений диверсионная группа условного противника на скоростном катере попыталась прорваться в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ в Вилючинске. Им противодействовал отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), подразделение которого по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа «Грачонок».
Несколько диверсантов, которые в водолазном снаряжении успели уйти под воду, были обнаружены с помощью гидроакустического комплекса «Кальмар». Для их «уничтожения» были задействованы ручные противодиверсионные гранатомётные комплексы.
В учениях было задействовано около 50 бойцов отряда ПДСС Войск и сил на северо-востоке России.
Как сообщало ИА REGNUM, учения по обороне побережья от десанта условного противника прошли на острове Сахалин.
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