Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, который устроил смертельное ДТП на кольцевой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Freesmi.by

Приговор вынес Верх-Исетский районный суд. По данным следствия, 10 мая Илья М., будучи лишённым права на управление транспортными средствами, перевозил в автомобиле своих маленькую дочь, супругу, тещу и супруга последней. Семья ехала из Невьянска с дачи. На ЕКАД он допустил столкновение с автомобилем «FSTOA5».

В итоге всего его родственники погибли в машине «ЛАДА 211 340». Он полностью признал вину. Суд назначил ему три года колонии-поселения. Также с него взыскан миллион рублей в счёт компенсации морального вреда.