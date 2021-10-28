Тегеран, , 10:05 — REGNUM 27 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым подчеркнул важность укрепления и развития сотрудничества между двумя странами в различных областях, а также увеличения объема двусторонней торговли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Стороны обсудили последние события в Афганистане, экономическое сотрудничество между Ираном и Узбекистаном в области транзита и энергетики, а также взаимодействие Ирана с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Указав на важность мира и стабильности в Афганистане, министр иностранных дел Узбекистана подчеркнул необходимость обмена мнениями между Ташкентом и Тегераном по данному вопросу.

Он выразил готовность своей страны развивать сотрудничество в различных областях, включая энергетику, и призвал к скорейшему созыву совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя государствами.

Ссылаясь на готовность своей страны использовать транзитные возможности иранского порта Чабахар, Камилов призвал к проведению трехсторонней встречи между Ираном, Индией и Узбекистаном для укрепления транзитного сотрудничества между тремя государствами.

Поздравляя Узбекистан с избранием на пост председателя ШОС, а также поздравляя с переизбранием Шавката Мирзиёева в качестве президента страны, Амирабдоллахиан выразил надежду, что исполнительный процесс полноправного членства Ирана в ШОС будет завершен во время председательства Узбекистана в организации.