Уссурийск, Приморский край, , 09:14 — REGNUM В полицию Уссурийска поступило сообщение о том, что около одной из автомастерских города находится автомобиль Honda Freed Spike с механическими повреждениями, предположительно, полученными в результате ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Дорога Anne Worner

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Сотрудники ГИБДД установили личность и владельца автомобиля. Им оказался 44-летний житель села Кроуновка. На момент обнаружения машины механики заменили лобовое стекло, капот и частично отремонтировали бампер. При этом в салоне автомобиля обнаружены осколки разбитого стекла.

Водитель пояснил, что в ночь с 23 на 24 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле марки Honda Freed Spike двигался из Уссурийска в Кроуновку. По его словам, он сбил дикое животное, которое неожиданно выбежало на дорогу. С места ДТП он сразу уехал.

Полиция выехала на место происшествия, где при обследовании местности на 19 км дороги «Уссурийск — Кроуновка» у обочины дороги обнаружили тело 17-летнего парня, получившего в результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью.

«По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований. Автомобиль изъят и находится на стоянке временно задержанного транспорта. Собранные материалы переданы в СУ СК по Приморью», — добавили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека скончались в результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Саратове 26 октября.