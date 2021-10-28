Барселона, Испания, 28 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. «Барселона» отправила в отставку главного тренера команды Рональда Кумана. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба клуба.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Решение об увольнении было принято после поражения команды от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. После этого Куман попрощается с игроками и сотрудниками клуба.

Напомним, Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 года. Под его руководством команда в сезоне 2020/21 выиграла Кубок Испании и заняла третье место в чемпионате. В текущем сезоне команда занимает девятое место.