Ульяновск, 28 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Ульяновске полицейские задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в вымогательстве. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Пострадавшим является 21-летний ульяновец. По данным полиции, под угрозой распространения порочащих сведений (личной переписки) и применения насилия у него вымогали деньги и материальные ценности. В результате пострадавший остался без ВАЗ-2112 и 16 тыс. рублей.

В вымогательстве подозревают 16-летнего жителя Чердаклинского района Ульяновской области. В настоящее время он задержан.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в Ульяновске полицейские задержали группу местных жителей, которую подозревают в вымогательстве.

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