Барнаул, , 09:03 — REGNUM Известие о том, что с 8 ноября в России начнут действовать единые COVID-сертификаты, корреспонденту ИА прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Константин Павел Шумихин. Он обратил внимание на то, что даже при наличии действующего сертификата, его обладатель может быть заразен:

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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«Введение единого COVID-сертификата обусловлено необходимостью унификации разнообразной документации, предъявляемой в качестве доказательства отсутствия заразности в условиях все ужесточающихся ограничений. Это позволит лучше контролировать соблюдение ограничительных мероприятий.

Другое дело, что даже вакцинированные не всегда избегают болезни и в таком случае они являются распространителями инфекции даже при наличии на руках COVID — сертификата».

Как сообщало ИА REGNUM, единую форму сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании COVID-19 утвердило Министерство здравоохранения РФ. Соответствующий приказ вступает в силу с 8 ноября.

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