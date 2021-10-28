Уфа, 28 октября 2021, 09:09 — REGNUM Пожилую женщину, пытавшуюся проехать на междугородном автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, привлекли к административной ответственности в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

Автобус
Автобус
Wikimedia.org

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В суде было установлено, что 17 октября при задержании за нарушение требований указа главы Башкирии о введении режима «Повышенная готовность» женщина оказала неповиновение законным требованиям полицейских, не хотела выходить из автобуса, упиралась ногами, вела себя агрессивно, держалась руками за сиденья, а также пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить людей против полицейских.

Сообщается, что свою вину пенсионерка не признала.

В суде женщина пояснила, что «17 октября 2021 года прошла в пассажирский автобус, направляющийся по маршруту «Кумертау — Уфа». При посадке кондуктор потребовала у неё QR-код, справку либо сертификат, ссылаясь на указ главы РБ от 01.10.2021 г., про который ей ничего известно не было. Поскольку она оплатила билет, то отказалась выходить из пассажирского автобуса. Через некоторое время подошел мужчина в бушлате и потребовал выйти, при этом мужчина не представился, в связи с чем, она отказалась покинуть автобус, а затем этот мужчина вывернул ей руки и потащил к выходу. Её личные вещи сотрудником полиции были выброшены из автобуса», — сообщает пресс-служба суда.

Суд изучил материалы дела, видеоматериалы, выслушал свидетелей. В результате судья пришла к выводу, что вина пенсионерки в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 Кодекса РФ об АП, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

В результате суд оштрафовал пенсионерку на две тысячи рублей. При этом он учел личность правонарушителя, состояние здоровья женщины, ее возраста, имущественного положения, обстоятельства, послужившие совершению этого правонарушения, степени вины и общественной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пользователи в социальных сетях считают действия полицейских позором и сравнивают произошедшее с фашизмом. Они считают, что, несмотря ни на какие указы, в любой ситуации нужно всегда оставаться человеком.

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