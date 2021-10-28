Благовещенск, , 09:11 — REGNUM В торговые центры Приамурья ограничат вход не только для покупателей, но и для владельцев бизнеса. О том, как будут работать антиковидные меры, рассказал во время эфира в Instagram уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Вход в Ставропольский музей им. Прозрителева и Праве возможен только по QR-коду Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Зайти в свой магазин или любой другой объект бизнеса его владелец может без QR-кода, кроме определенных 17 торговых центров», — сказал бизнес-омбудсмен.

Он также пояснил, что на рабочих местах в компаниях могут оставаться во время нерабочей недели только охранники или персонал, занятый в безостановочном производстве.

«Если ваш сотрудник скажет, что в соответствии с указом президента он планирует отдыхать в нерабочие дни, заставить его вы не можете. Можете только издать приказ о том, что для обеспечения работы предприятия может работать в такие-то дни и выполнять такие-то неотложные задачи по обеспечению функционирования предприятия. Здесь как договоритесь. Под это может быть подведена деятельность, например, бухгалтера, он начисляет зарплату коллективу и уйти на неделю с рабочего места не может», — рассказал Борис Белобородов.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Амурской области просят поддержать их на время локдауна отменой или уменьшением налогов, коммунальных и арендных платежей. Соответствующие предложения руководители бизнес-объединений области изложили в манифесте.