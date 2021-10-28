Брюссель, 28 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Регулятор Европейского союза продлил на четыре месяца срок рассмотрения сделки по приобретению американским поставщиком видеокарт NVIDIA разработчика процессорных ядер из Великобритании Arm. Об этом 28 октября сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что чиновники ЕС полагают, что указанная сделка может способствовать росту цен, сужению выбора для потребителей и снижению уровня инноваций. При этом представленные американской компанией в ходе первичного рассмотрения заявки уступки, регулятор не убедили.

Также указывается, что новый срок окончания рассмотрения намечен на 15 марта 2022 года.

Отметим, сделка по приобретению NVIDIA британской компании Arm, объем которой составил $54 млрд, вызвала сомнения у многих участников рынка