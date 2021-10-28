Улан-Удэ, , 09:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 141 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии составило 62 641. Выздоровели к настоящему времени 54 632 человека, в том числе 241 за последние сутки. Число контактных лиц, по данным на 28 октября, достигло почти 11 тыс. человек.