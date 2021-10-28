Ярославль, , 09:01 — REGNUM В Ярославской области будет введена обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Об этом сообщает региональное правительство.

Пенсионер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Решение об этом, а также о других ограничительных мерах принял 27 октября областной оперштаб в связи с поручением президента России губернаторам.

«Жители региона старше 60 лет, не имеющие сертификата о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19, обязаны будут соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания)», — сообщили в областном правительстве.

Кроме того, областные власти рекомендуют работодателям предоставить сотрудникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, два дня отдыха с сохранением заработной платы. Работники в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут уйти на дистанционную работу до 3 декабря 2021 года.

Также запрещена ночная работа ресторанов — с 23.00 до 6.00.

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