Кишинёв, 28 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) скоро должны доставить из России крупную партию вакцины «Спутник V». Об этом, как передает канал «Первый Приднестровский», сообщил журналистам глава ПМР Вадим Красносельский.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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«Буквально сейчас заключаем договор с российской организацией», — сказал глава республики во время поездки в Дубоссары.

Красносельский сообщил, что приобретённой партии должно хватить на 100 тыс. человек.

Напомним, ранее вакцину «Спутник V» привозили в Приднестровье в апреле, мае и июне в качестве гуманитарной помощи. В общей сложности в республику доставили более 70 тысяч доз препарата.