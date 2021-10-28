Владикавказ, , 09:00 — REGNUM В прокуратуре Северной Осетии признали незаконным решение следователей о возбуждении уголовного дела против ректора и исполняющего обязанности ректора Северо-Кавказского горно-металлургического института. Незаконное постановление об уголовном преследовании отменены, сообщили 28 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело Pixabay.com

Напомним, на днях Следственный комитет сообщил, что против ректора одного из вузов РСО-Алании возбуждено уголовное дело. Его фигуранта заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие сообщило, что в 2017 году при подаче документов на государственную субсидию ректор якобы завысил данные о численности обучающихся на бюджетной основе студентов по программам высшего образования. В результате Министерству науки и высшего образования РФ был нанесен ущерб на 5,2 млн рублей.

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