Лима, 28 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Россия готова поставить Перу боевую авиацию при наличии соответствующего запроса, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) Александр Михеев.

Mil.ru Перед боевым вылетом

«Подтверждаем готовность поставки новых российских боевых самолетов по выбору перуанской стороны», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Россия также готова модернизировать ряд боевых самолетов военно-воздушных сил Перу.

«Российская сторона готова обеспечить модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-25 при обращении перуанской стороны по данному вопросу», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 по 31 октября в перуанской столице Лиме пройдёт Международная выставка оборонных технологий SITDEF 2021. Площадкой для неё выбрана территория главного штаба сухопутных войск. «Рособоронэкспорт» представит около 300 образцов российского оружия и техники.

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