Кемерово, , 08:59 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1780 пациентов с диагнозом COVID-19, днём ранее — 1711 пациентов. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 130 человек.

Всего в Кузбассе выявлено 62 727 случаев заражения коронавирусом, 59 502 человека выздоровели, 1445 пациентов скончались.

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