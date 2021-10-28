Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Моддеры (разработчики модификаций видеоигр) заинтересовались игрой Haunted Chocolatier, которую недавно анонсировал геймдизайнер Эрик Бароне. Об этом 28 октября сообщает портал PCGamesN.

Логотип игры Stardew Valley (c) компания

На сайте Nexus Mods появился мод Haunted Chocolatier к игре Stardew Valley, он добавляет в популярный симулятор фермера деревья какао и четыре новых рецепта, которые позволяют делать шоколад, шоколадные плитки, плитки белого шоколада и шоколадные трюфели. Дополнение также заменяет в игре некоторые предметы мебели.

Напомним, Эрик Бароне анонсировал игру Haunted Chocolatier 21 октября 2021 года. Она предложит геймерам выступить в роли шоколатье, который который живёт в замке и управляет магазином, продающим шоколад. Пока разработчик не сообщил сроки релиза игры.

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