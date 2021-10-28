Новая игра автора Stardew Valley заинтересовала разработчиков модификаций
Вашингтон, 28 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Моддеры (разработчики модификаций видеоигр) заинтересовались игрой Haunted Chocolatier, которую недавно анонсировал геймдизайнер Эрик Бароне. Об этом 28 октября сообщает портал PCGamesN.
На сайте Nexus Mods появился мод Haunted Chocolatier к игре Stardew Valley, он добавляет в популярный симулятор фермера деревья какао и четыре новых рецепта, которые позволяют делать шоколад, шоколадные плитки, плитки белого шоколада и шоколадные трюфели. Дополнение также заменяет в игре некоторые предметы мебели.
Напомним, Эрик Бароне анонсировал игру Haunted Chocolatier 21 октября 2021 года. Она предложит геймерам выступить в роли шоколатье, который который живёт в замке и управляет магазином, продающим шоколад. Пока разработчик не сообщил сроки релиза игры.